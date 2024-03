Idosa morre ao bater a cabeÃ§a na calÃ§ada de casa no Rancho Alegre II

Uma mulher idosa de 86 anos acabou falecendo na noite de ontem (8), logo após chegar em casa com a filha, na Rua Graveteiro no Loteamente Rancho Alegre II.

Conforme informações repassadas pela filha da vítima à Polícia, ela e a mãe tinham acabado de chegar em casa, após uma viagem de aplicativo, quando a mulher mais velha desceu, enquanto a filha pagava o motorista.

Foi nesse momento que a idosa caiu da própria altura, já na calçada de casa e bateu a cabeça e imadiatamente a filha acionou a emergência e relatou que a senhora já vinha sofrendo de problemas de saúde relacinados a tontura.

O Serviço Atendimento Móvel Urgeência (Samu), fez um período de manobras de reanimação, mas ela morreu ainda no local. O caso foi registradocomo morte a esclareer.

