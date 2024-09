Idosa morre quase um mês após cair e fraturar tornozelo em Campo Grande

Idosa, de 75 anos, que não teve o nome divulgado, morreu na noite desta terça-feira (24), após ficar quase um mês internada em razão de uma queda que sofreu na própria residência e fraturou o tornozelo esquerdo, no bairro Monte Carlo, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a filha da vítima explicou na delegacia que a idosa foi encaminhada para um hospital particular após a queda sofrida, no dia 26 de agosto.

Porém, o quadro de saúde da vítima foi evoluindo para infecção por sepse, agravando durante os períodos em que permaneceu internada, chegando a ter disfunção renal e durante a noite de terça, sofreu uma grave piora, tendo uma parada cardiorrespiratória.

Pelo relato médico, a vítima teve disfunções orgânicas múltiplas refratárias.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

