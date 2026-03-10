Menu
PolÃ­cia

Idosa passa mal em velÃ³rio e morre horas depois em Campo Grande

Ela teria caido durante as homenagens ao familiar falecido

10 marÃ§o 2026 - 18h41Brenda Assis

Uma idosa de 91 anos morreu após complicações de saúde depois de sofrer uma queda dentro de casa, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a filha da vítima procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol na manhã de segunda-feira (9) para comunicar a morte da idosa, ocorrido às 21h13 de domingo (8).

De acordo com o relato da família, a idosa caiu da própria altura no dia 3 de março, por volta das 11h, quando tentava se deslocar da sala para a cozinha da residência onde morava, na região central da cidade. A queda foi presenciada por uma das filhas, que a levou para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) das Moreninhas. Depois, ela foi transferida para a Santa Casa.

A paciente recebeu alta hospitalar no dia 4 de março, após ingerir medicação para tratar uma infecção urinária e labirintite.

Conforme o registro policial, no dia 6 de março a mulher voltou a passar mal durante o velório de um familiar e retornou à Santa Casa, onde permaneceu internada. Durante o atendimento, os médicos constataram traumatismo cranioencefálico leve e fraturas por compressão nas vértebras T12 e L1.

Ainda segundo o boletim, a idosa também apresentou rebaixamento do nível de consciência e insuficiência respiratória aguda, sendo necessária a intubação e ventilação mecânica. Exames apontaram ainda tromboembolismo pulmonar.

O quadro evoluiu para choque séptico de foco urinário e, posteriormente, choque refratário, que não respondeu às medidas clínicas.

A família informou à polícia que a idosa havia sofrido um acidente vascular cerebral isquêmico em janeiro deste ano e era cardiopata há vários anos.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

