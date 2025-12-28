Idosa se irrita, invade casa e chama vizinho de 'gorila' no Monte Castelo

Uma mulher de 62 anos foi conduzida à delegacia na noite deste sábado (27) após um desentendimento entre vizinhos que terminou em ofensas raciais, dano material e vias de fato, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência em uma residência na Rua Anita Garibaldi. No local, o morador relatou que teve um conflito com a vizinha, que teria avançado contra ele e familiares, quebrado um narguilé e proferido ofensas de cunho racial, utilizando expressões como “gorila” e “cachorro”.

Ainda conforme o relato, o morador informou possuir câmeras de segurança, que registraram imagens e áudios do ocorrido, incluindo a destruição do objeto e as ofensas verbais. O material foi apresentado à polícia e anexado ao registro da ocorrência.

A companheira do morador, que também presenciou os fatos, afirmou que já existem registros anteriores envolvendo a mesma vizinha. Segundo ela, o conflito teria se intensificado após a autora tomar conhecimento de que o morador é dono de um cachorro da raça pit bull.

Durante o atendimento, a mulher alegou que caiu e se machucou durante a confusão, mas recusou atendimento médico, afirmando que sua irmã é médica. Ela não apresentava lesões aparentes no momento da abordagem policial e negou a prática dos crimes, mesmo diante das imagens apresentadas.

Nos vídeos analisados pela polícia, a mulher aparece proferindo insultos de cunho racial e danificando o narguilé. A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra a vizinha.

A autora foi encaminhada ao plantão policial, onde apresentou comportamento emocionalmente alterado e questionou a condução. O caso foi registrado no DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será analisado pela Polícia Civil.

