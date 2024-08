Idoso bebe para comemorar compra de carro e acaba preso por dirigir embriagado em MS

Um idoso, de 60 anos, foi preso depois de ser flagrado dirigindo embriagado pelas ruas de Bonito, durante a tarde de segunda-feira (5). A Guarda Municipal da cidade foi acionada por populares que viram a cena.

Conforme as informações divulgadas, o motorista estava em um Volkswagen Gol, de cor prata, dirigindo em zigue-zague. Ele então foi abordado pelos guardas, que logo notaram os sinais de embriaguez, como odor etílico, fala pastosa e dificuldade para se equilibrar.

Quando questionado sobre ter ingerido bebidas alcoólicas, ele contou que havia começado a beber cedinho, pois estava comemorando a compra do carro que conduzia. Diante da situação, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou que o idoso tinha 0,75 mg/l de álcool no sangue.

O idoso então foi levado para o quartel da Guarda Municipal, junto com seu veículo, onde o caso foi registrado antes de ser encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

