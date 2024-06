Idoso de 94 anos leva paulada em assalto e suspeita recai aos filhos no São Conrado

Idoso, de 94 anos, foi assaltado na própria casa onde mora na manhã desta sexta-feira (21), no Jardim São Conrado, e ainda levou uma paulada do suspeito. Ele acredita que dois dos seus filhos é quem teriam provocado essa situação, pois eles "vivem no mundo do crime".

Quando aconteceu o assalto, a vítima estava dormindo. Foi levado uma carteira contendo R$ 235 em espécie, além dos cartões de crédito e as senhas do banco.

Quem descobriu o fato foi o neto do idoso, de 44 anos, que é quem cuida diariamente dele, trazendo comida e fazendo outros afazeres. Ele contou para o JD1 Notícias que o idoso tem 7 filhos, mas nenhum cuida dele, apenas 1 convive no mesmo imóvel, mas que não auxilia ou ajuda em nada.

Ele relatou que há dois suspeitos, sendo a filha e o filho, que não tiveram as idades repassadas, mas que eles não teriam agido fielmente no assalto, mas sim, mandado alguém agir para obter os benefícios do idoso.

A reportagem entrou na casa e verificou que havia marcas de sangue próximo à cama onde a vítima estava dormindo. Ele foi atingido com uma paulada na testa, provocando sangramento e necessitou auxílio do Corpo de Bombeiros, contudo, só houve a necessidade de curativos pelo local, sem o encaminhado para uma unidade de saúde.

A Polícia Militar esteve no local, que deve levar o caso a conhecimento da Polícia Civil, provavelmente da DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também