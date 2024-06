Idoso é encontrado morto em calçada no Chácara Cachoeira

Idoso, que ainda não teve identificação revelada, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (6) em uma calçada no cruzamento das ruas Dr. Zerbini com Coronel Cacildo Arantes, na região do Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias é que a vítima tenha sofrido um mal súbito logo pelas primeiras horas da manhã. Testemunhas chegaram a ajudá-lo por algum momento, mas minutos após receber essa ajuda, ele desfaleceu no canteiro do cruzamento.

A testemunha Edmundo Vicente da Silva, de 65 anos, explicou para a reportagem que já tinha visualizado o idoso deitado na calçada, mas que apareceu um motorista de um carro, que estacionou e prestou atendimento para a vítima, deixando ele sentado.

Porém, após essa situação, o idoso voltou a ficar deitado e demais pessoas acionaram o Corpo de Bombeiros, que compareceu no local e constatou o óbito, possivelmente também teria sofrido um infarto.

Um amigo da vítima esteve pelo local e ficaria responsável por avisar a família.

