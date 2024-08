Idoso é flagrado com duas armas enquanto pilotava moto na MS-274, em Dourados

Um idoso, de 66 anos, foi detido, na tarde desta sexta-feira (23), pela polícia após ser flagrado portando duas armas enquanto pilotava uma moto na MS-274, em Dourados.

Segundo informações do Dourados News, uma equipe do Grupo Especializado Tático Motorizado (Getam) realizava fiscalização de rotina na rodovia quando abordou o idoso e notou que ele carregava duas armas, ambas de calibre .38.

Questionado, o idoso contou que foi vítima de ameaças, e com intuito de se proteger, comprou as armas.

O autor foi conduzido ao 1° Distrito Policial e autuado por porte ilegal de armas. Ele foi liberado após pagamento de fiança.

