Idoso em caminhonete fura sinal e bate em viatura da perícia na Rui Barbosa

Idoso, de 76 anos, que conduzia uma caminhonete Chevrolet S-10, passou por maus lençóis durante a tarde desta quarta-feira (14), após furar o sinal vermelho do semáforo do cruzamento das ruas Dolor Ferreira de Andrade com Rui Barbosa, e colidir contra uma viatura da Polícia Científica de Campo Grande.

A viatura oficial estava se deslocando para o atendimento de uma ocorrência de morte, no qual havia sido requisitada pela delegada de plantão naquele momento.

Conforme o boletim de ocorrência, o idoso seguia pela Dolor Ferreira de Andrade e ignorou o sinal vermelho do cruzamento, avançando e colidindo na lateral esquerda da viatura da perícia que seguia pela Rui Barbosa.

Uma equipe do Batalhão de Trânsito esteve pelo local e realizou o atendimento por parte do sinistro de trânsito. Outra equipe da Polícia Científica, mas especializada em sinistros de trânsito, também compareceu e realizou a perícia.

O caso foi registrado na delegacia de plantão.

