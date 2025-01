Idoso morre 3 meses após ser esmagado por patrola em Três Lagoas

Um idoso, de 63 anos, morreu três meses depois de um grave acidente de trabalho ocorrido na cidade de Três Lagoas. A vítima estava internada na Santa Casa de Campo Grande, onde faleceu na madrugada desta terça-feira (7).

Conforme o boletim de ocorrência, registrado pela filha da vítima, seu pai trabalhava para a prefeitura de Três Lagoas. No dia 27 de setembro de 2024, ele teria sido esmagado por uma patrola.

No dia do acidente, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para uma unidade de saúde, porém, precisou ser transferido para Santa Casa de Campo Grande no dia 1° de outubro.

No hospital da Capital, a vítima deu entrada com choque hemorrágico por conta do esmagamento causado pelo maquinário. Apesar dos esforços médicos, o homem não resistiu e acabou falecendo.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

