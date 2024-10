Idoso morre três dias após ser arrastado por caminhão em acidente no São Conrado

Idoso, de 66 anos, que não teve o nome divulgado, morreu na madrugada deste sábado (5), três dias após ser atropelado e arrastado por cerca de 20 metros por um caminhão caçamba, no Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vizinha relatou que o idoso morava sozinho e que ela é quem auxiliava ele no dia-a-dia.

A mulher ainda explicou na delegacia que no dia 2 de outubro, o idoso estava em uma via pública do bairro, quando foi atropelado pelo caminhão caçamba e chegou a ser arrastado por 20 metros, sendo socorrido e encaminhado para a Santa Casa.

Em estado grave, ele passou por cirurgia no mesmo dia e desde então ficou internado no hospital, mas o quadro evoluiu e durante a madrugada deste sábado, ele não resistiu e morreu.

O caso será investigado e foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

