Idoso morre um mês após cair de degrau em fazenda de Corumbá

Luiz Otávio, de 67 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (15), após não resistir a complicações clínicas em decorrência da queda de degrau que sofreu em uma fazenda, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

O caso aconteceu no dia 15 de dezembro do ano passado e desde então ele estava internado e se recuperando do episódio, contudo, passou a ficar mal nos últimos e não resistiu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o filho relatou que o pai sofreu a queda do degrau e foi socorrido por um peão que o levou até a unidade do Hospital da Cassems.

Contudo, no dia 16 de dezembro, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internado. O filho relatou para a polícia que Luiz Otávio era cardiopata e fazia tratamento, fazendo uso de anticoagulante, mas que era um homem bem ativo.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

