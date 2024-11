Idoso que morreu afogado em Aquidauana era morador de Campo Grande

O idoso que morreu afogado após cair no Rio Aquidauana durante uma pescaria foi identificado como Milton Ferreira Portela, de 66 anos. Ele era morador de Campo Grande e estava passeando pela cidade quando o acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (30), no município de Aquidauana.

Conforme as informações do site O Pantaneiro, Milton estava acompanhado do genro e de amigos. Porém, em determinado momento, ele ficou sozinho próximo ao barranco e acabou caindo.

Percebendo que o idoso havia sumido, os colegas de pesca chegaram a fazer buscas pela região, mas não o encontraram. O socorro foi acionado apenas as 20h, cerca de 3h depois de Milton desaparecer.

Ainda segundo o site, a família informou que o idoso fazia uso de medicamentos para insônia e nos últimos dias teria apresentado cansaço excessivo.

O corpo de Milton foi encontrado durante as primeiras horas da manhã de quinta-feira (31), boiando a aproximadamente 15 metros de havia desaparecido.

