Imagens mostram policial sendo morto a tiros pelo irmão durante aniversário; vídeo

O policial militar Tiago White foi morto a tiros pelo próprio irmão durante uma comemoração do seu aniversário de 34 anos em Uruaçu (GO) e toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.



Tiago aparece espancando o irmão pouco antes de ser morto. O agente também briga com os que tentam intervir na situação



Momentos depois, o irmão pega a arma do militar e atira contra ele. O suspeito dispara de dentro da casa e acerta Tiago que vai na piscina, do lado de fora.



Ao menos duas crianças entram na briga entre os dois. Após os disparos, uma delas ainda tenta tirar a arma da mão do atirador. Veja:

A esposa da vítima foi quem acionou o socorro. Tiago foi levado para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelas balas e morreu.



O motivo da briga não foi divulgado pela Polícia Militar de Goiás.



O suspeito foi preso em flagrante e disse não se recordar de detalhes do crime. O jovem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Uruaçu e está à disposição da Justiça.



Tiago era lotado no 18º Comando Regional da Polícia Militar de Goiás e atuava na 7ª Companhia Independente de Policiamento Especializado de Uruaçu. Ele deixa a esposa e uma filha pequena.

