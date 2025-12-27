Incêndio atinge colégio Marista centenário no centro de Santa Maria

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite desta sexta-feira (26), o Colégio Marista Santa Maria, instituição particular com 120 anos de história situada na Rua Floriano Peixoto, no centro de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

As chamas começaram por volta das 19h30 e se espalharam pelos andares superiores do prédio, provocando uma densa nuvem de fumaça visível a várias quadras de distância. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, do Samu e da Defesa Civil foram mobilizadas e atuaram por mais de três horas até o controle do fogo.

De acordo com a direção da escola, o prédio estava desocupado no momento do incêndio e não houve registro de feridos. Em nota, a instituição afirmou que “a segurança de estudantes, famílias e colaboradores é nossa prioridade absoluta” e que seguirá colaborando com as autoridades na apuração do ocorrido.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do incêndio nem sobre a extensão dos danos à estrutura. Como medida preventiva, moradores de imóveis vizinhos foram retirados de suas residências e vias próximas precisaram ser interditadas durante o trabalho das equipes. Após a contenção das chamas, foi realizada uma varredura para eliminar focos remanescentes.

Considerado um dos colégios mais tradicionais do interior gaúcho, o Marista Santa Maria completou 120 anos de atividades em fevereiro deste ano e possui relevância histórica e arquitetônica para a comunidade. O episódio gerou manifestações de pesar nas redes sociais por parte de moradores e lideranças políticas, que cobraram rapidez na investigação.

Em publicação nas redes, o prefeito Rodrigo Decimo, do PSD, afirmou que acompanha o caso. “A Prefeitura já colocou toda a sua estrutura à disposição, incluindo a Defesa Civil, para auxiliar no que for necessário. Nossa prioridade é a segurança de todos”, declarou

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também