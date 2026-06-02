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Incêndio atinge residência e mata morador em Dourados

Populares tentaram salvar a vítima, mas chamas se espalharam rapidamente

02 junho 2026 - 07h10Vinicius Costa
Local onde aconteceu o incêndio e a morte do moradorLocal onde aconteceu o incêndio e a morte do morador   (Leandro Holsbach)

Jurandir Gomes Rodrigues, de 41 anos, morreu carbonizado após um incêndio em uma residência na rua Lourdes Abrahão Prates, na Vila São Brás, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, no final da tarde desta segunda-feira, dia 1º.

O imóvel foi atingido pelas chamas que começaram nos fundos do terreno e quase chegou a uma segunda casa, localizada na parte da frente. O Corpo de Bombeiros foram acionados, mas no local, identificaram que o fogo consumiu toda a residência.

Segundo o site Ligado na Notícia, a vítima em questão morava sozinha e vizinhos disseram as autoridades que visualizaram um homem entrando na residência pouco antes das chamas começarem.

Populares tentaram resgatar a vítima assim que as chamas se iniciaram, mas o fogo se espalhou rapidamente pelo imóvel e impossibilitou a ação dos demais moradores.

Após a atuação dos militares, o corpo foi encontrado no interior da residência. A Polícia Civil e a Polícia Científica vão apurar as circunstâncias do incêndio.

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Energisa Michel - Maio26

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