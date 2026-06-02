MS vive ápice de amplitude térmica com manhãs frias e tardes quentes

A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica centrado sobre o Oceano Atlântico deve garantir tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, em todo o Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (2). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a presença de uma massa de ar seco vai derrubar os índices de umidade relativa do ar em várias regiões, inibindo as chances de chuva ao longo de toda a semana.

O grande destaque meteorológico para este início de junho será a amplitude térmica, com manhãs frias seguidas por tardes de calor. O fenômeno será sentido com maior intensidade na região sul do estado, onde os termômetros devem registrar mínimas entre 10°C e 15°C nas primeiras horas do dia.

Conforme o sol avança, as temperaturas sofrem elevação gradual, com máximas que podem atingir picos de até 33°C no período vespertino.

Aliado ao contraste de temperatura, o Cemtec emitiu um alerta para os baixos valores de umidade relativa do ar, que devem oscilar entre 15% e 35% nos horários mais quentes do dia. O tempo extremamente seco vai atingir principalmente as regiões oeste, norte, nordeste e a planície pantaneira.

Em Campo Grande, a terça-feira terá predomínio de sol, com temperatura mínima oscilando entre 15°C e 17°C na madrugada e máxima que não deve passar dos 29°C à tarde. Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, o calor será mais intenso, com máximas de até 33°C. Já no Cone-Sul e na Grande Dourados, o clima permanece mais ameno, com os termômetros registrando máximas discretas entre 22°C e 27°C.

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