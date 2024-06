Irmãos são presos por tráfico de drogas em Fátima do Sul

Dois irmãos, de 28 e 32 anos, foram presos por tráfico de drogas durante a sexta-feira (28), em Fátima do Sul. Ele seriam os traficantes da cidade e foram alvos da operação “The House is down”, desencadeada pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Fátima do sul e apoio da Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados e Polícia Militar de Fátima do Sul.

Conforme as informações policiais, durante a prisão foram apreendidos aproximadamente 92 gramas de cocaína, além de balança de precisão e sacolas recortadas para embalar o entorpecente. Em uma residência, enquanto a equipe policial realizada as buscas, um usuário de drogas chegou ao local e foi surpreendido com a ação. Perguntado, confessou que estava no local para comprar drogas.

Os dois homens foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, o qual tem pena de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

