JD1TV: Abalados, vizinhos de jornalista fazem oração após tentativa de feminicídio

A jornalista esfaqueada no final da tarde desta quarta-feira (12) passa por cirurgia de emergência na Santa Casa de Campo Grande. Aguardando respostas, vizinhos se reuniram em frente a casa da vítima para uma rodada de oração.

Até quem esteve envolvido diretamente na ocorrência, tirou um tempo para se apegar a religião escolhida e participar das preces em prol da saúde da profissional de comunicação.

Neste cenário, jornalistas e demais conhecidos também estiveram unidos nesse momento de fé.

A jornalista, que terá a identidade preservada, foi esfaqueada pelo ex-companheiro na residência no bairro São Francisco. Ela estava em processo de separação e havia denunciado ele durante a madrugada por injúria.

Ela também pediu medida protetiva contra ele, aceita pela justiça, mas ele não foi notificado durante o dia. Enquanto ela foi pegar algumas coisas na casa, foi surpreendida pelos ataques do suspeito, mesmo na companhia de um amigo.

A profissional de comunicação foi atingida com três facas na região do tórax, saindo sem pulso do local e socorrida em estado bastante grave.

