JD1TV: Adolescente de 16 anos é suspeito de matar a mãe a facadas na Capital

Uma mulher, identificada apenas como Regina, de 50 anos, foi encontrada morta durante as primeiras horas da manhã deste domingo (6), na Rua Maracaí, localizada no Bairro Zé Pereira, em Campo Grande. A suspeita é que ela tenha sido assassinada pelo filho, 16 anos.

Conforme o apurado pelo JD1, vizinhos ouviram a vítima gritar por volta das 5h da madrugada, momento em que acionaram a Polícia Militar. Quando os militares entraram no local, encontraram a casa ensanguentada.

A vítima está caída em um dos cômodos do imóvel, já sem sinais vitais. Testemunhas comentaram que a vítima e o suspeito brigavam bastante, uma vez que a mulher batia bastante no filho quando bebia.

Durante a vistoria inicial, as equipes policiais encontraram uma das roupas, que seria usada pelo adolescente e que está completamente ensanguentada, foi encontrada na cozinha. O rapaz não foi encontrado no local do acidente.

Além da PM, equipes da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) e a Perícia Técnica foram para o local e atendem a ocorrência.

Veja movimentação do local:

