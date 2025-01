JD1TV AGORA: Acidente entre caminhonete e caminhão deixa uma pessoa morta em MS

Pelo menos uma pessoa morreu durante um grave acidente envolvendo um caminhão e uma caminhonete durante a tarde desta sexta-feira (3), na BR-158, entre as cidades de Aparecida do Taboado e Paranaíba.

Conforme as informações iniciais, por conta do acidente o trânsito ficou lento na região, já que estava funcionando apenas em meia pista.

Em imagens, encaminhadas ao JD1, é possível ver que o caminhão foi parar em uma vegetação, localizada às margens da rodovia. Enquanto isso, a caminhonete Toyota Hilux ficou completamente destruída, parada na região de acostamento.

Assista ao vídeo: