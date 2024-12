JD1TV AGORA: Acidente entre picapes deixa dois mortos na BR-163, em Bandeirantes

Grave acidente de trânsito envolvendo duas picapes, uma Volkswagen Saveiro e uma Renault Oroch, deixou pelo menos duas pessoas mortas na BR-163, na região de Bandeirantes - a 69 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (18).

Informações iniciais apontam que a colisão entre os dois veículos foi frontal. Ainda não há detalhes de como o acidente aconteceu, já que as autoridades como PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas para o local.

A primeira informação repassada para o JD1 Notícias é que as duas vítimas fatais do acidente estavam na picape Renault Oroch. Pelas imagens enviadas, um casal foi vítima do acidente e ficaram presos nas ferragens do veículo.

Também não há detalhes, por enquanto, do condutor da Volkswagen Saveiro. O impacto foi tão violento que as duas picapes ficaram completamente destruídas.

No seu site oficial, a CCR MSVia informa que o tráfego naquela região está no sistema de 'Pare e Siga', devido ao acidente de trânsito. O sistema está na pista sentido o sul.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também