JD1TV AGORA: Carro pega fogo e 'para' a Afonso Pena

Um carro pegou fogo na Avenida Afonso Pena, próximo à Rua Bodoquena, na região central de Campo Grande, durante a tarde desta terça-feira (12). O trânsito no local virou um ‘furduncio’.

Conforme o apurado pelo JD1, uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar passava pelo local, indo atender outra ocorrência, quando parou para ajudar o condutor.

Populares, que viram o motorista do Ford Fiesta em desespero, pararam para arrumar extintores de incêndio e o auxiliar no combate as chamas. Algumas empresas da área também forneceram extintores para ajudar.

Por sorte, ninguém ficou ferido durante o ocorrido. O Corpo de Bombeiros também foi acionado, chegando há pouco.

