JD1TV AGORA: Homem é executado no meio da rua no Rita Vieira

Um homem, que não foi identificado, foi executado a tiros na tarde desta quarta-feira (9) por um indivíduo dentro de um veículo no cruzamento das ruas Matrinchan com a Via Láctea, no Bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, a vítima, que era servente de pedreiro, havia acabado de sair do serviço quando foi alvejada com disparos que partiram de um veículo que passava pela via. Moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros após presenciarem o crime.

Uma Unidade de Resgate e Serviço Avançado (URSA) foi encaminhada para prestar o socorro à vítima, mas apesar das manobras de reanimação, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.

A Polícia Militar e o Batalhão de Choque estão no local.

