JD1TV AGORA: Idoso morre atropelado ao atravessar fora da faixa na Av. Tamandaré

Valdomiro Arguello Barbosa, de 84 anos, morreu atropelado por um veículo de passeio logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (12) na Avenida Tamandaré, próximo ao cruzamento da Avenida Euler de Azevedo, na região do bairro São Francisco, em Campo Grande. Ele tentava atravessar a pista fora da faixa.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias no local, a vítima tentou atravessar fora da faixa de pedestre que fica a alguns metros de distância de onde foi atingido.

A reportagem ouviu do motorista, um professor, de 29 anos, que seguia em um veículo Volkswagen Gol, em direção à escola onde leciona as aulas, que o idoso "apareceu do nada" no meio da pista e ele tentou frear ao máximo, jogando seu veículo para a esquerda, com intuito de desviar, mas nada pode ser feito.

"Tentei frear, sair para esquerda. Ele apareceu do nada no meio da rua para mim. Tentei frear o máximo que consegui, mas ainda acertei ele do lado direito", disse o motorista, que está em estado de choque.

Ele ainda ressaltou que não entendeu o motivo do idoso tentar atravessar naquele trecho, tendo em vista que a avenida é uma das mais movimentadas, principalmente nos horários de pico. "Não sei o que deu na cabeça dele de atravessar aqui. A faixa é duas quadras. Era só andar mais um pouco".

Duas equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para tentar socorrer a vítima, mas minutos após a chegada dos socorristas, ele teve o óbito constatado. No local, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar faz os procedimentos de praxe.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas para comparecer ao local do acidente com morte.

