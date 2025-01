JD1TV AGORA: Moradores do Noroeste fazem protesto após morte de motociclista na BR-163

Os moradores do Noroeste se juntaram em uma manifestação na entrada do bairro durante o começo da noite desta terça-feira (28), na BR-163, em Campo Grande. A mobilização aconteceu após Roger Almeida, de 33 anos, morrer em decorrência de um gravíssimo acidente de trânsito, no início da noite desta segunda-feira (27).

Entre as principais reivindicações, está a melhoria de sinalização, com a instalação de semáforos e redutores de velocidade na altura do cruzamento da rodovia com a Rua Água Azul.

Antônio de Jesus Charupá, de 56 anos, motorista e pedreiro, mora na região há quase duas décadas, e é uma das pessoas presentes na manifestação, pedindo por melhorias na rodovia federal, controlada pela CCR MSVia no trecho que passa por Mato Grosso do Sul.

“Moro aqui no Noroeste há 18 anos e já morreu mais de 50 pessoas aqui nesse local. Agora ontem morreu esse menino Roger, 33 anos, 3 filhos, deixou a família, deixou a esposa e aí nós decidimos, [...] vamos fechar para fazer uma manifestação tranquila, pacífica”, comentou o morador ao JD1.

Ele ainda pede que as autoridades competentes atendam os pedidos da população e tornem a via mais segura, além de lamentar as mortes na região. “Gostaríamos de pedir para a CCRVia, gostaríamos de pedir para [...] governo do estado, governo federal, as autoridades competentes, até mesmo a prefeita da nossa cidade, para dar uma olhada nessa entrada que já morreu muitas vidas, muitas pessoas foram ceifadas aqui e a gente quer providência. Senão, daqui 15 dias nós vamos fechar novamente a BR para pedir reivindicações, porque nós não aguentamos perder tantas pessoas aqui”, reforçou.

Os manifestantes bloquearam completamente a via, e só liberarão uma das faixas em aproximadamente meia hora, revezando entra qual será liberada.

Acompanhe ao vivo a manifestação:

