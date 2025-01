JD1TV: Bandido invade casa, toma banho e come antes de fugir com objetos furtados

Um bandido, ainda não identificado, invadiu uma casa durante a manhã de sexta-feira (17), na Vila Angélica I, no município de Jardim. No local, ele furtou, almoçou e tomou banho.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jardim MS News, o dono do imóvel contou que seu filho chegou em casa e viu que o carro da família estava sem a capa de proteção. Ao olhar bem, notou que que a chave estava no contato em "meia chave" (quando o painel fica ligado).

Além disso, a porta da cozinha havia sido arrombada. Por estar sozinho, ele pediu ajuda a um vizinho para entrar no imóvel, quando encontraram todos os cômodos revirados.

Durante checagem no imóvel, os moradores perceberam que além de ter se alimentado, o ladrão ainda tomou banho. Antes de fugir, ele pegou roupas, calçados, eletrodomésticos, alimentos e outros objetos.

A ação foi filmada por câmeras de segurança e o caso registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil.

Assista ao vídeo:

