JD1TV: Briga em bar terminou com PM preso em flagrante no Santo AntÃ´nio

Policial militar, de 29 anos, foi preso em flagrante pela tentativa de homicídio contra um homem, de 33 anos, durante uma confusão em um bar no bairro Santo Antônio, em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (21). Ele atirou contra a vítima, após um colega que estava na mesma mesa que ele, levar um soco.

A prisão aconteceu justamente pela delegada Joilce Ramos, plantonista da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, entender que não houve legítima defesa na atuação do militar na confusão, que estaria direcionada ao colega e ao homem ferido.

Conforme noticiado anteriormente pela reportagem, quatro militares estavam no local ingerindo bebida alcoólica, já um pouco alterados e 'fazendo bagunça'. Em determinado momento, um deles mexeu com a esposa de um homem, que estava frequentando o estabelecimento.

Ao saber disso, a vítima foi tirar satisfação e acertou um soco no rosto do militar que havia mexido com a mulher. Diante do 'ataque', um dos policiais que estava na mesa se levantou e efetuou um disparo contra o homem, atingido na região do abdômen.

Câmeras de segurança flagraram o momento da confusão, onde mostra que a mulher da vítima passa na frente da mesa dos policiais e instantes depois, o homem aparece partindo para cima do policial que teria 'cantado' sua esposa. A mulher da vítima ainda tentou conter o avanço do policial.

O homem ferido foi encaminhado para a Santa Casa em estado considerado grave pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil e a Polícia Científica, além do Batalhão de Choque, estiveram pelo local realizando todos os levantamentos da ocorrência e os trabalhos de praxe. O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada e perturbação do trabalho ou do sossego alheio.

Confusão em bar de Campo Grande pic.twitter.com/JB54b8JzBc — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) March 22, 2024

