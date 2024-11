JD1TV: Cabeça de idoso decapitado é confundida com decoração de Halloween

A Polícia de Edimburgo encontrou uma cabeça decapitada em Cowgate, uma das ruas mais movimentadas da cidade, durante a noite de sábado (2), em meio às comemorações de Halloween. O episódio levou as autoridades a isolar a área, fechar diversos bares e clubes e interromper eventos que atraíam centenas de pessoas ao centro histórico.

Testemunhas relataram à imprensa local que a cabeça foi confundida com uma possível decoração e imagens do suposto incidente, ainda não verificadas pelas autoridades, começaram a circular nas redes sociais.

Nos comentários, usuários descrevem as fotos como "horríveis". Inicialmente, a polícia informou o caso se tratava de um incidente de trânsito, em seguida, duas tendas forenses foram montadas no local e uma ordem para a evacuação de estabelecimentos próximos foi emitida.

"Estávamos bebendo quando alguém da equipe disse que a polícia estava do lado de fora e que uma cabeça decapitada havia sido encontrada no Cowgate. Eu quase ri, porque estamos no fim de semana de Halloween e pensei que fosse uma brincadeira", contou ao Daily Record, Katie McLaughlin, de 31 anos, que estava num bar da região.

Com a operação policial, ruas como Blair Street, Guthrie Street e Candlemaker Road foram bloqueadas. Pubs e baladas que se preparavam para eventos de Halloween, como o Bachata Blues Edinburgh, precisaram cancelar suas festividades.

Em comunicado, a organização do evento anunciou: "Seguindo instruções da polícia, todos os locais no Cowgate estarão fechados esta noite devido a um incidente grave. Esperamos retomar em breve e reagendar nossa noite assim que possível!".

De acordo com a imprensa inglesa, a polícia ainda não divulgou declarações oficiais sobre o incidente, enquanto a área permanece isolada e sob investigação.

Decapitado durante acidente – A cabeça é de um homem de 74 anos, que morreu ao ser atropelado por um ônibus na área. Segundo o The Telegraph, o homem foi atingido por um ônibus na noite de sábado (2), por volta das 19h25. Com a violência do impacto, a cabeça do idoso se soltou do corpo.

Em um comunicado à imprensa, a polícia da Escócia confirmou que as imagens do incidente estão "causando sofrimento à família do falecido" e aos que as visualizam sem querer. A inspetora Trisha Clark pediu que o conteúdo não seja compartilhado. Segundo ela, é importante que o público denuncie as imagens para impedir sua propagação e preservar a dignidade da vítima e dos familiares.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também