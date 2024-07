JD1TV: Cachorro invade festa infantil, ataca pessoas e deixa cinco feridos

Cinco pessoas ficaram feridas após serem atacadas por um american bully durante uma festa infantil em um condomínio de casas em Feira de Santana, a 100 km de Salvador. O caso aconteceu no sábado (13) e as câmeras de segurança filmaram o ataque.

Conforme as informações do site CM7, As vítimas são dois adolescentes, uma criança, um morador e o porteiro do condomínio. Todos eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passam bem.

Foi detalhado que a festa infantil acontecia na área de lazer do condomínio, perto da piscina e de uma área de estacionamento. No vídeo, é possível ver que um grupo de adolescentes brincava de futebol de sabão em uma estrutura montada para a festa, quando o cachorro pulou e invadiu o brinquedo.

Câmeras filmaram quando o porteiro do condomínio foi perseguido pelo animal, caiu e foi atacado no chão. Enquanto o funcionário era mordido, um morador se aproximou e chutou o cachorro

Os moradores entraram em contato com a tutora, que não mora mais no local há cerca de três meses, e pediram que ela buscasse o american bully. A mulher não foi até o condomínio, mas enviou um carro para levar o cachorro.

Moradores contam que o cachorro ficava sozinho em casa havia pelo menos três meses e só recebia comida uma vez por semana. A TV Subaé, afiliada da TV Bahia em Feira de Santana, tentou contato com a tutora responsável pelo animal, mas não teve retorno.

Assista as imagens:

Your browser does not support HTML5 video.

