JD1TV: Câmera filmou carro caindo dentro do córrego Prosa, na Ernesto Geisel

A câmera de segurança de um comércio gravou o momento em que uma motorista, de 24 anos, perde o controle de direção de um veículo Fiat Mobi e cai dentro do córrego Prosa, da Avenida Ernesto Geisel, próximo ao cruzamento com a Avenida Mato Grosso, na região do Cabreúva, em Campo Grande.

Conforme o já informado pelo JD1, o acidente aconteceu durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29). O vídeo mostra que ela seguia na pista sentido bairro quando, ao desviar de um caminhão de autoescola, acabou perdendo o controle.

De maneira muito rápida, ela sai da pista e colide contra uma árvore e despenca dentro do córrego. O veículo de passeio ficou tombado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou auxílio para a vítima, socorrendo a motorista consciente e sem ferimentos graves. Também não foi observado sinais de embriaguez na condutora.

