JD1TV: Câmera flagra momento em que atiradores invadem e matam irmãos no Danúbio Azul

Câmera de segurança registrou o exato momento em que dois suspeitos chegam a pé e invadem a residência em que estavam, Mateus da Silva Pereira, de 22 anos, e Paulo Henrique Ramires Pereira, de 30 anos, matando-os a tiros dentro do banheiro. As vítimas foram encontradas de mãos dadas no cômodo.

O duplo homicídio aconteceu na noite desta segunda-feira (12), na rua Acrópole, no cruzamento com a rua Cidade Jardim, no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

Conforme o vídeo encaminhado para a reportagem, os dois suspeitos aparecem andando tranquilamente na rua e chegam na residência. Enquanto um fica do lado de fora, outro invade a casa e passa a atirar diversas vezes - é possível ouvir os tiros no áudio da câmera.

Após a execução, ambos fogem em disparada para a esquina, onde aparentemente teriam deixado uma motocicleta para auxiliar na fuga.

No local, segundo a Polícia Civil, Paulo foi atingido com 8 tiros, enquanto Mateus foi ferido com 3 disparos. A perícia recolheu 4 projéteis e 13 cápsulas de munição de pistola 9 milímetros. Uma terceira pessoa ainda ficou ferida na execução e foi socorrida para a Santa Casa.

O caso está sendo investigado pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa).

