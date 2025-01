JD1TV: Câmera flagra motorista bêbado furando 'pare' e batendo em viatura da PM

Câmera de segurança de um estabelecimento flagrou o momento em que um motorista, de 34 anos, não respeitou a sinalização de 'pare' num cruzamento, invadiu a preferencial e bateu em uma viatura da Polícia Militar, provocando o capotamento do veículo oficial, no bairro Vila Almeida, em Campo Grande.

O acidente de trânsito aconteceu no final da tarde deste sábado (11).

Ele estava dirigindo embriagado e mesmo fugindo do local, foi preso em flagrante por uma equipe do Batalhão de Choque no Jardim São Conrado, no apartamento onde morava.

O veículo que ele conduzia, um Hyundai HB20, estava com a frente bastante danificada e estacionado na garagem. Segundo divulgado pela corporação, o carro era alugado. Essa é a terceira vez que o suspeito é preso por dirigir embriagado.

Nas imagens é possível ver o acidente e a forma como o veículo da Polícia Militar capota várias vezes e chega a atingir uma Fiat Strada, que vinha na pista contrária. Após a capotagem, o carro oficial fica com as quatro rodas no asfalto.

Os dois policiais militares que estavam na viatura foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e estão fora de perigo.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também