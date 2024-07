JD1TV: Carro carregado com maconha capota durante fuga da polícia na fronteira

Um brasileiro, que não teve o nome divulgado, foi preso ao tentar fugir do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) da Polícia Militar durante o final da manhã desta terça-feira (16), em Amambai, região de fronteira de Mato Grosso do Sul. Ele estava em um carro carregado com maconha.

Conforme as informações iniciais, a perseguição teve inicio na MS-386, entre as cidades de Ponta Porã e Amambai, quando o motorista do Fiat Pálio Adventure não respeitou as ordens de parada e fugiu, seguindo em alta velocidade para Amambai.

Já na entrada da cidade, o condutor teria perdido o controle e capotado o carro. Diante disso, o motorista foi preso em flagrante pelas equipes policiais que o acompanhavam.

Alguns tabletes da droga ficam espalhados pelo chão, junto com destroços do veículo. Segundo o site A Gazeta News, o capotamento aconteceu próximo de uma área de comércio.

Veja o momento em que o veículo aparece capotando:

