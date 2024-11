JD1TV: Carro de morador de Chapadão do Sul é alvejado durante a madrugada

O carro, de um homem de 37 anos, foi alvo de disparos durante a madrugada desta quarta-feira (6), na Avenida Oito, localizada na região central de Chapadão do Sul.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço por volta das 2h30. No local, a vítima disse que ouviu barulhos de disparos muito altos.

Ao sair para fora, ele percebeu que seu carro havia sido alvejado várias vezes. A guarnição da PM chegou a fazer diligências pela região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.

Imagens de câmeras de segurança, divulgadas por jornais locais, mostram o momento em que uma pessoa se aproxima, levanta a arma e efetua alguns disparos contra o veículo. Assista: