JD1TV: Carro é partido ao meio durante acidente grave ne BR-163, em Mundo Novo

Um carro foi partido ao meio durante um grave acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (11), na BR-163, na cidade de Mundo Novo. Por sorte, apenas danos materiais foram registrados no Toyota Corolla e na caminhonete Toyota Hillux durante a colisão.

Conforme as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), equipes da CCR MSVias foram acionadas para atender a ocorrência, encontrando dos dois motoristas, de 20 e 30 anos com ferimentos leves pelo corpo.

Eles foram socorridos e levados para uma unidade de saúde da cidade. A dinâmica da colisão não chegou a ser explicada pelos policiais, uma vez que ainda estava sendo investigada.

Um vídeo, que circula pelas redes sociais, mostra o Toyota Corolla partido ao meio, enquanto a caminhonete Toyota Hillux está capotada às margens da rodovia: