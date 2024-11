JD1TV: Casal pula muro para fugir de motel sem pagar após 'rapidinha'

Um casal, que não teve o nome divulgado, foi flagrado pulando o muro de um motel para sair sem pagar a conta. O caso aconteceu durante a manhã de quarta-feira (20), em Canoinhas, em Santa Catarina.

Conforme o site NSC Total, o estabelecimento fica próximo à BR-280. Imagens de câmeras de segurança flagraram os dois amantes esperam em um local aberto dentro do motel, por cerca de uma hora, até tomar a decisão.

Por volta das 6h53min, o casal decidiu pular o portão. Primeiro, a mulher consegue escalar e sair para a rua, sendo seguida pelo homem. Já do lado de fora, os dois saíram correndo em disparada para conseguir fugir.

Pelas redes sociais, é possível visualizar os valores de estada no hotel. O quarto que dá direito a uma hora tem valores a partir de R$ 60. A suíte mais cara custa R$ 130 por duas horas.

Confira as imagens: