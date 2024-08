JD1TV: Com clima seco, incêndio atinge "matagal" no Jardim Morumbi

Com clima seco facilitando o alastramento de chamas em todo o Estado, a situação não é diferente em Campo Grande, onde um terreno baldio, localizado na Rua Flávio de Matos, no Jardim Morumbi, está sendo atingindo por um incêndio na tarde desta quinta-feira (22).

Segundo moradores de um condomínio vizinho do terreno baldio, que está localizado em uma área altamente residencial, essa é a segunda vez em 12 meses que um incêndio acontece no local.

As chamas já atingiram tela de proteção da quadra de um dos condomínios, o que alimenta o medo de outros moradores do incêndio chegar até suas residências.

Confira imagem das chamas:

