JD1TV: Criança de 9 anos é agredida com cabo de vassoura no Noroeste

Imagens de câmeras de segurança flagraram um menino, de aproximadamente 9 anos, sendo agredido com um golpe de cabo de vassoura no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O caso aconteceu no dia 27 de janeiro, mas os vídeos foram divulgados apenas na segunda-feira (26), um dia antes de completar um mês. Em um segundo vídeo, é possível ver o pequeno assustado, tentado fugir do imóvel, cerca de 20 dias depois da primeira gravação ter sido feito.

Conforme o apurado pelo JD1, a criança seria uma pessoa com deficiência, mas este fato não chegou a ser especificado. Vizinhos detalharam que o casal está morando no local há cerca de 1 anos, sendo que o autor da agressão é padrasto da vítima.

No primeiro vídeo, gravado no dia 27 de janeiro de 2024, o menino, a mãe e o padrasto aparecem na imagem. É possível ver que ele tenta segurar a ponta de um cabo de vassoura, que está na mão do agressor, como se estivesse tentado evitar agressão. Porém, ele não tem forças para manter isso e acaba soltando, sendo atingido pelo objeto nas costas e na região da cabeça. Por conta da violência da agressão, a madeira chega a quebrar em duas partes. Na sequência, a mãe do menino intervem na situação e eles saem do alcance das câmeras.

Assista as imagens:

Já na segunda gravação, feita no dia 16 de fevereiro de 2024, a criança aparece pendurada no portão, tentando escalar e meio assustado, como se quisesse fugir da residência. Ele chega a cuidar a rua e subir nas grades duas vezes, procurando uma maneira de sair. No entanto, não consegue e acaba saindo do local, entrando em casa. Veja o vídeo:

Depois que as imagens viralizaram, a Polícia Civil informou que um procedimento foi instaurado através da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente), para investigar o caso. Na situação, os envolvidos serão ouvidos e a criança acolhida. Não sendo repassadas novas informações a respeito dos fatos.

