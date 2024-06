JD1TV: Helicóptero carregado com 243,7kg de pasta base de cocaína é interceptado pela PF

Helicóptero carregado com 243,7kg de pasta base de cocaína que havia sido visto em Mato Grosso do Sul, foi interceptado e apreendido em Jaguapitã, no norte do Paraná, na tarde de terça-feira (18).

Conforme as informações policiais, a Polícia Federal prendeu o ‘narcopiloto’, de 52 anos, em flagrante, sendo encaminhado para a delegacia de Londrina. As investigações foram feitas, em conjunto, entre as Delegacias de Polícia Federal de Londrina (PR) e Ponta Porã.

Depois do acompanhamento dos suspeitos e da identificação da rota, Policiais Federais das Delegacias de Londrina, Maringá (PR,) Naviraí e Ponta Porã foram a campo para localização e interceptação da aeronave.

O helicóptero teve sua primeira visualização registrada na zona rural de Amambai. Os agentes, então, acionaram o Comando de Aviação Operacional da Polícia Federal e os Batalhões de Polícia Militar de Operações Aéreas de Londrina e Cascavel: três aeronaves iniciaram os trabalhos de tentativa de abordagem.

As aeronaves policiais conseguiram visualizar o suspeito nas proximidades do Rio Paraná, divisa entre os estados do Mato Grosso do Sul e Paraná. O acompanhamento tático continuou, com manobras ofensivas por parte do piloto do helicóptero.

Apesar de tentativa de fuga, a aeronave foi imobilizada em Jaguapitã, local onde pousou. No local do pouso, os policiais militares fizeram um isolamento do espaço e colocaram o piloto da aeronave no camburão da viatura.

Ainda segundo a PF, o narcopiloto já é antigo conhecido das autoridades policiais, sendo preso pela quarta vez.

O caso está sendo investigado pelas autoridades. Assista os vídeos que rodaram a internet desde ontem:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também