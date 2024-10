JD1TV: Homem enforca e arrasta ex na rua antes de colocar fogo na casa dela

Uma mulher, de 29 anos, teve a casa incendiada pelo ex-companheiro, de 40 anos, durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (4), na Rua Bom Jesus, localizada na Vila Aimore, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no endereço indicado, os militares encontraram a casa em chamas.

O morador do imóvel ao lado usava uma mangueira, para tentar controlar fogo e recebeu ajuda dos policiais, até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A vítima então contou que estava em casa com os quatro filhos quando o autor chegou por volta das 6h, completamente transtornado e começou uma discussão com a ex. A briga foi se acalorando até eles irem para a rua, onde a mulher foi enforcada e arrastada pelo chão.

Ela conseguiu escapar e sair correndo com a filha de 15 anos, mas precisou voltar ao imóvel para pegar os mais pequenos, momento em que foi novamente agredida pelo homem. Fora de si, o autor quebrou móveis e ateou fogo na residência, fugindo em seguida.

Os policiais realizaram rondas pela região, até que encontraram o encontraram andando a cerca de cinco quadras da casa da ex. Preso, ele negou a autoria dos fatos.

Os dois foram encaminhados para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado como incêndio, lesão corporal, descumprir medida protetiva e violência doméstica.

