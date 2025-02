JD1TV: Homem invade loja, atira contra ex-mulher e se mata na sequência em Caarapó

Mulher, que terá a identificação preservada, foi ferida a tiros pelo ex-companheiro Renan Dantas, na manhã deste sábado (1°), em uma tentativa de feminicídio registrada em Caarapó. Ele invadiu a loja de celulares e ainda tentou atear fogo no local.

Nos disparos realizados, ele ainda feriu uma cliente, que foi socorrida em estado grave. A jovem, que era alvo de Renan, a princípio, não corre risco de morte.

Segundo informações do site Caarapó News, após o crime, Renan se trancou no banheiro e atirou contra a própria cabeça, se matando na sequência dos fatos.

Ele não aceitava o término do relacionamento. A vítima, inclusive, havia pedido medida protetiva contra ele.

A segunda vítima que estava na loja no momento dos fatos foi socorrida em estado grave para o Hospital Beneficente São Mateus, e aguarda transferência para Dourados.

A Polícia Militar isolou o local para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.