JD1TV: Jovem perde o controle do carro e colide em poste na Avenida Ceará

Na manhã deste sábado (10), por volta das 7h20, o motorista de um Ford Ka perdeu o controle da direção e foi parar na calçada de um condomínio na Rua Ceará com Rua 15 de Novembro, em Campo Grande. O carro ficou entre uma caçamba e o muro.

A parte da frente do veículo ficou totalmente destruída e os airbags foram acionados devido ao forte impacto.

Segundo informações de moradores, haviam pelo menos dois jovens no Ford Ka. O motorista estava sem camisa, mesmo com o frio. Testemunhas relataram que o carro seguia em alta velocidade pela Rua 15 de Novembro e erraram a conversão ao entrar na Av. Ceará, colidindo no poste.

Ambos saíram correndo para um terreno baldio com uma pasta na mão, abandonando o veículo no local.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve pelo local, mas não teve vítima para prestar atendimento. O trânsito no local permaneceu normal, já que o veículo foi parar na calçada.

O carro deu 'perda total' e foi guinchado. A documentação do veículo era regular. A polícia deve investigar o caso. Veja:

