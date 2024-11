JD1TV: Motociclista fica ferido após furar sinal e bater em carro na Duque de Caxias

Um motociclista ficou ferido depois de furar o semáforo e colidir contra um carro. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (5), no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Rua General Lima de Figueiredo, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1, o motociclista de 18 anos seguia pela avenida sentido centro-bairro, quando furou o semáforo e acabou atingindo um Volkswagen Gol vermelho, que virou da Rua General Lima de Figueiredo.

O carro, que era conduzido por uma mulher, de 38 anos, afirmou que o sinal estava verde, indicando que ela podia seguir viagem. Ao ser questionado, o piloto confirmou ao Batalhão de Polícia Militar de Trânsito que passou no semáforo vermelho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o jovem recusou atendimento médico. Ele estava com uma lesão no tornozelo e um inchaço no ombro. Durante checagem, as autoridades descobriram que o rapaz não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Assista ao vídeo da colisão:

