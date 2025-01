JD1TV: Motociclista furou sinal em acidente com veículo de luxo na Av. Mato Grosso

O motociclista, de 35 anos, que sofreu fratura exposta e ficou em estado grave em decorrência de um acidente, é quem furou a sinalização semafórica do cruzamento da rua Dr. Paulo Machado com a Avenida Mato Grosso, conforme imagens de câmera de segurança.

A colisão envolvendo um Volvo XC-40, com um motorista, também de 35 anos, aconteceu na madrugada desta sexta-feira (10), por volta das 4h da madrugada. O condutor, no entanto, estava embriagado e os dois veículos estavam em alta velocidade, segundo informado pela delegada Cynthia Gomes, da Depac Cepol.

Câmeras de segurança obtida pelo JD1 Notícias mostram que a SUV de luxo sobe a rua Dr. Paulo Machado e ao passar pelo cruzamento com a Avenida Mato Grosso, atinge o motociclista, que seguia no sentido do centro ao Parque dos Poderes.

Contudo, é possível verificar duas situações: o motorista da SUV, ao que tudo indica, passa no sinal amarelo, enquanto o motociclista fura o sinal vermelho. No momento em que acontece a colisão entre os veículos, a semáforo fica verde para quem está na pista da Avenida Mato Grosso.

Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado para a pista contrária, parando na calçada de uma escola de inglês. Ele foi socorrido após perder a consciência por alguns minutos, e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa.

