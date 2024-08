JD1TV: Motorista bêbado deixa adolescente dirigir e caminhão invade casas na Capital

Durante a noite deste sábado (17), um caminhão desgovernado conduzido por um adolescente, de 16 anos, invadiu pelo menos três casas no Nova Campo Grande, em Campo Grande, mas não deixou nenhuma pessoa ferida.

A situação aconteceu após o motorista, que não teve a identificação revelada, que estava completamente embriagado, deixar o garoto dirigir pelas ruas da cidade. No momento do acidente, o homem estava no caminhão e ambos não se feriram.

Segundo soube a reportagem, não houve flagrante. O adolescente responderá por dirigir sem habilitação e o homem assinou um termo circunstanciado de ocorrência, sendo ouvido e liberado na delegacia.

No local dos fatos, o homem que seria responsável pelo caminhão quase apanhou dos moradores por conta do contexto da história.

Estiveram presentes a Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros no local.

