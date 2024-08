JD1TV: Motorista de caminhão é preso após fugir da PRF pela BR-262, em Ribas do Rio Pardo

Um motorista, de 37 anos, foi preso ao fugir da PRF (Polícia Rodoviária Federal), enquanto dirigia embriagado pela BR-262, próximo a cidade de Ribas do Rio Pardo. Ele chegou a ser perseguido e os policiais precisaram disparar contra os pneus para conseguir parar o veículo.

Conforme o boletim de ocorrência, o caso aconteceu durante a tarde de domingo (18). As equipes foram informadas que o condutor de um caminhão tanque estava dirigindo de forma imprudente, jogando outros veículos para o acostamento, fazendo ultrapassagens indevidas e dirigindo em alta velocidade.

Na Base Operacional da PRF, localizada no km 234 da rodovia, ele desobedeceu às ordens de parada, dando inicio a uma perseguição. Sem respeitar os sinais sonoros e tentativas de aproximação, chegando a bater na viatura para que ela não se aproximasse, o motorista seguiu rumo a zona urbana de Ribas.

Já na entrada da cidade, ele fazia sinais de que não iria parar. Porém, os policiais conseguiram fazê-lo diminuir a velocidade ao pedir para que o motorista de uma carreta, colocasse o veículo na frente do caminhão tanque. Com isso, os agentes desceram da viatura e atiraram várias vezes nos pneus.

Apenas nesta hora, o motorista parou o veículo, que estava carregado com líquido inflamável. O teste do bafômetro apontou que o homem tinha 1.26 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, caracterizando crime de trânsito.

Diante da situação, ele foi preso em flagrante por dirigir embriagado e levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o caso foi registrado.

Veja o momento em que os policiais atiraram nos pneus do caminhão. As imagens foram divulgadas pelo site Ribas Ordinário: