JD1TV: Ônibus que atropelou idoso furou o sinal vermelho na Brilhante, em Campo Grande

O idoso, que foi atropelado por um ônibus do Consórcio Guaicurus, estava atravessando na faixa e dentro do tempo estipulado para travessia quando o acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (9), na Rua Brilhante, em Campo Grande. O que isso significa? Que o sinal estava vermelho para passagem de veículos.

Conforme o vídeo, conseguido neste sábado (9) pelo JD1, é possível ver que as luzes do sinaleiro existente na Rua Dr. Mario Quintanilha estão verdes para passagem de veículos, ou seja, o ônibus estava furando o sinal vermelho.

Por conta da ação do motorista, o idoso foi atropelado na faixa de pedestres, sendo jogado violentamente contra o solo.

Ainda ontem, a reportagem esteve no local, fazendo a apuração sobre o caso. O Corpo de Bombeiros informou que apesar de o idoso estar consciente, ele foi socorrido desorientado, com um corte na cabeça e um TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) grave. A vítima foi levada para a Santa Casa.

Equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar fizeram os levantamentos sobre a ocorrência, que deve ser investigada.

O JD1 entrou em contato com Consórcio Guaicurus, mas até a publicação desta matéria não teve resposta. O espaço segue aberto para manifestações futuras.

Assista ao vídeo:

