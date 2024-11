JD1TV: 'Pé de frango' furta comércios e gera prejuízo de R$ 17 mil em perfumaria no Itamaracá

Um homem identificado como Marcos, ou pelo vulgo “Pé de frango”, fez mais uma vítima, dessa vez o autor cometeu um furto na loja Alyne Perfumarias e Cosméticos no bairro Itamaracá, levando aproximadamente R$ 17 mil em produtos.

Conforme o boletim de ocorrência registrado na Depac Cepol, o furto ocorreu na madrugada do dia 30 de outubro e nas primeiras horas da manhã, a proprietária, Alyne de Sousa Siqueira de 33 anos, recebeu uma mensagem em seu WhatsApp informando que sua loja estaria aberta.

Ao chegar no comércio, Alyne percebeu que os cadeados foram cortados e uma fechadura da porta havia sido violada. No local, o caixa estava revirado e uma grande quantidade de perfumes foram levados.

Imagens de câmeras de segurança mostram que o autor carregava uma caixa grande, que encheu duas vezes. Alyne acionou a Polícia Militar que fez buscas na região, mas não encontrou o autor. O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.

Ainda segundo a proprietária, vários outros comércios da região passaram pelo mesmo, todos os delitos praticado pelo mesmo autor, conhecido como ‘Pé de frango”, devido a uma particularidade física. O 'Modus Operandi' é o mesmo, sempre enchendo uma caixa e voltando ao estabelecimento para pegar uma nova quantidade.

A suspeita dos comerciantes é de que os suspeito deixa um veículo próximo ao local dos furtos, para poder fazer várias viagens.

Solidariedade

Vítima do golpe, Alyne precisou consertar os cadeados e ainda instalou um alarme no comércio e para pagar os produtos levados, ela organiza uma rifa com kits de O Boticário, dois femininos, dois masculinos no valor de R$ 50 que vai sortear quando terminar de vender toda a rifa.



A rifa pode ser obtida por meio do número (67) 993017510 e ver os produtos no Instagram @alyne_perfumaria_e_cosmeticos

