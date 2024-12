JD1TV: Policial militar mata motociclista com tiros à queima-roupa no meio da rua

Um policial militar matou o motociclista, Thiago Fernandes Bezerra, de 23 anos, com tiros a queima-roupa no domingo (1º), no bairro de Alberto Maia, na Grande Recife em Pernambuco.



O crime motivou um protesto de moradores, que deixou o trânsito interditado na manhã desta segunda-feira (2), revoltada, a população espancou o militar, que foi levado a um hospital, segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS).

Câmera de segurança, flagraram quando o motociclista para o veículo em frente a um condomínio residencial e o policial militar desce da garupa. Os dois começam a discutir, e o motociclista também desce da moto

EM seguida, o PM atira no peito da vítima:



Your browser does not support HTML5 video.

O policial militar pode ser expulso da corporação, pois responderá a um processo administrativo. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, o policial foi autuado em flagrante por homicídio, e o caso será investigado pela 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também